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Пандемия коронавируса нового типа
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К концу недели в Москве будет около 22 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество госпитализированных, у которых уже развивается пневмония, становится все больше

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют к концу недели довести количество мест в клиниках для пациентов с коронавирусом примерно до 22 тыс. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.

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"Количество госпитализированных, у которых уже развивается пневмония, становится все больше и больше. На прошлой неделе уровень госпитализации суточный был 1 300-1 400 человек, то сегодня это 1 900. Это требует дополнительных коек, до конца недели откроем около 22 тыс. коек", - сказала Ракова.

Более 40% системы здравоохранения Москвы уже переориентировано на борьбу с коронавирусной инфекцией. "Все действительно работают на пределе: врачи, медсестры и младший обслуживающий персонал. Все они наши герои, герои сегодняшнего дня. Уже более 40% всей московской системы здравоохранения. Но все остальные врачи также находятся под постоянным риском столкновения с потенциально заразившимися", - отметила Ракова.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к борьбе с коронавирусом в столице привлечены несколько десятков тысяч медицинских работников.

В Москве, по последним данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано почти 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 2,5 тыс. пациентов уже выздоровели. В столичном штабе сообщали, что число жертв достигло 325, за сутки умерли еще 37 человек.

В новость внесены изменения (8:45 мск) - добавлена информация по тексту. 

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