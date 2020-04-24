Более 400 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в больнице в Коммунарке выросло с 397 до 408, сообщил на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

По данным на 23 апреля, в больнице проходили лечение 592 пациента с диагнозом "пневмония" и 397 человек с подтвержденным коронавирусом.

"Состоит на лечении 604 пациента. Из них - COVID-подтвержденных 408 (68%)", - написал Проценко.

Он отметил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 56 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 101 человек в других отделениях подключен к кислороду.

По словам главврача, за сутки в больницу поступило 75 человек, было выписано 73.

Коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.