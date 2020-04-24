"Шатер Рамадана" в Москве не откроется из-за пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Шатер Рамадана" при Мемориальной мечети в Москве в 2020 году не будет работать из-за пандемии коронавируса, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Facebook председатель столичного Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Ильдар Аляутдинов.

"Прискорбно сообщать, но в этом году в наших мечетях не будут проводиться намазы Таравих, не откроется и наш традиционный "Шатер Рамадана", который на протяжении целого месяца много лет объединял тысячи людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Но все эти ограничения принимаются лишь во благо - ради сохранения жизни и здоровья людей", - написал муфтий.

Ранее ДУМ РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят онлайн. Из-за сложной эпидемиологической обстановки ДУМ РФ допустило также кремацию тел умерших от коронавируса, запрещенную в исламе, и захоронение их в гробах в случае, если традиционные похороны в саване и омовение будут представлять опасность для окружающих.

"Шатер Рамадана" - ежегодный культурно-просветительский проект, организуемый ДУМ Москвы при поддержке ДУМ РФ и правительства Москвы. Во время священного месяца Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе. С заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начнется с заходом солнца 23 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе ДУМ РФ, первым днем поста станет 24 апреля. В течение этого месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.