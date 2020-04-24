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Пандемия коронавируса нового типа

Ракова: коронавирусную инфекцию практически невозможно отличить от ОРВИ

Заммэра Москвы отметила, что выявить коронавирусную инфекцию можно только при профессиональном диагностировании

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Симптомы ОРВИ и коронавируса очень похожи, поэтому выявить коронавирусную инфекцию можно только при профессиональном диагностировании. Об этом заявила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Не только важно оставаться дома. Важно внимательно прислушиваться ко всем сигналам, которые отправляет тебе организм. Инфекция так глубоко проникла в город, ее особенность в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от банальной простуды", - сказала Ракова.

Заммэра добавила, что 47 поликлинических зданий в Москве перепрофилированы и оснащены под круглосуточную работу для людей с подозрениями на коронавирусную инфекцию. В этих центрах осуществляется полный комплекс всех диагностических процедур на уровне, равном стационарному.

Она добавила, что все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях Москвы, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. "Это такие быстрые экспресс-тесты, которые прошли у нас испытания в двух наших больницах, показали хорошие результаты. Они выявляют иммуноглобулины, которые позволяют не только сказать, болеет человек или нет, они позволяют сказать, болел ли он ранее, и выработаны ли у него антитела. Такими тестами будут обеспечены все медицинские работники, что тоже является для них гарантией защиты", - сказала Ракова.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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