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Пандемия коронавируса нового типа
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Врачи в Москве начали получать надбавки за борьбу с коронавирусом

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что у врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи городских и федеральных перепрофилированных стационаров, которые работают с заразившимися коронавирусной инфекцией, начали получать региональные надбавки к заработной плате. На следующей неделе до медицинских учреждений будут также доведены федеральные средства, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать, начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений, начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", - сказала заммэра.

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В начале апреля президент РФ Владимир Путин предложил ввести для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, федеральную доплату в размере 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тыс. рублей в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тыс. рублей в месяц, а для фельдшеров, медсестер и водителей - 25 тыс. рублей.

Власти столицы, в свою очередь, в конце марта установили региональную денежную выплату медикам, которые борются с коронавирусом. Как поясняла Ракова, врачи перепрофилированных больниц получат дополнительно по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие работники медучреждений - по 30 тыс. рублей. Молодые специалисты - ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей.

Всего, по словам вице-мэра, в расчете на три месяца медицинским работникам будет выплачено около 620 млн рублей. Денежные средства будут поступать в медучреждения в виде субсидий и затем выплачиваться непосредственно сотрудникам.

В новость были внесены изменения (9:51 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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