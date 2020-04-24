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Парк поездов в московском метро вырос до 6 тыс. вагонов

Около 58% из них относятся к вагонам новых серий

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Парк поездов в московском метро вырос до 6 тыс. вагонов, более половины из них составляют выгоны новых серий "Русич", "Ока" и "Москва". Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Недавно парк поездов метро пополнили 48 новых вагонов, и общие число вагонов достигло 6 тыс. Основная часть вагонов Московского метрополитена - около 58% - относятся к новым сериям "Русич", "Ока" и "Москва", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в климатических установках в поездах "Москва", через которые проходит воздух перед поступлением в салон, работают ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха. Это позволяет очищать воздух в вагоне во время движения поезда. Ультрафиолетовое облучение не проникает в салон и потому безопасно для пассажиров. Воздух обеззараживается за счет фотохимического воздействия ультрафиолетового облучения на микроорганизмы. В результате погибает до 100% вирусов и бактерий.

С 2017 года в столичное метро поставляют только поезда нового поколения "Москва". Таких вагонов уже почти 1,5 тыс., а 128 из них впервые открыли двери перед пассажирами в этом году. За то же время завершили работу на линии около 60 вагонов "Еж3" и "Номерной", срок эксплуатации которых подошел к концу, отметил заммэра.

В прошлом году в столичной подземке появились поезда "Москва" новой модификации - "Москва-2019". Они оснащены системой электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости поезда вплоть до его полной остановки. Над дверями есть увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. Поезда "Москва" разных модификаций можно встретить на Сокольнической, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Солнцевской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.

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