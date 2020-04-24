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Африканские земляные белки впервые появились в Московском зоопарке

Трех взрослых самцов, двум из которых исполнилось пять лет, одному - три года, привезли из Магдебурга

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Капские земляные белки впервые появились в Московском зоопарке. Животные приехали в столицу из Магдебургского зоопарка, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Наша коллекция пополнилась группой капских земляных белок: это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному - три года", - приводятся в сообщении слова директора Московского зоопарка Светлана Акуловой. Как уточняется, животные прибыли еще в октябре, они хорошо перенесли дорогу в Москву из Магдебурга. На территорию зоопарка они поступили месяц назад и все этo время привыкали к сотрудникам и изучали вольер.

По словам Акуловой, земляные белки отличаются от более активных и социальных сурикатов - грызунов, которые живут по соседству с ними в саваннах и пустынях и  Южной Африки настороженностью и пугливостью. "Сейчас звери наконец привыкли к новому дому", - отметила она.

Вольер с капскими земляными белками находится в павильоне "Копытные Африки". Животные содержатся в приближенных к естественным условиях. Так, африканские белки постоянно  в природе роют норы, чтобы укрыться от палящего солнца и хищников. Пол в вольере белок в Московском зоопарке покрыт толстым слоем песка.

В рацион белок входят зерновые смеси, а также разнообразные овощи, фрукты и орехи. "Любимое лакомство грызунов - грецкие орехи и круглая сладкая тыква", - говорится в сообщении.

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