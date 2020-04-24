Африканские земляные белки впервые появились в Московском зоопарке

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Капские земляные белки впервые появились в Московском зоопарке. Животные приехали в столицу из Магдебургского зоопарка, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Наша коллекция пополнилась группой капских земляных белок: это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному - три года", - приводятся в сообщении слова директора Московского зоопарка Светлана Акуловой. Как уточняется, животные прибыли еще в октябре, они хорошо перенесли дорогу в Москву из Магдебурга. На территорию зоопарка они поступили месяц назад и все этo время привыкали к сотрудникам и изучали вольер.

По словам Акуловой, земляные белки отличаются от более активных и социальных сурикатов - грызунов, которые живут по соседству с ними в саваннах и пустынях и Южной Африки настороженностью и пугливостью. "Сейчас звери наконец привыкли к новому дому", - отметила она.