В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступило 140 пациентов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 920 пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение в Филатовской больнице в Москве. Это на 149 человек меньше по сравнению с 23 апреля, сообщил в пятницу главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

"На сегодняшний день у нас находится с диагнозом "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" - 1 519 [пациентов], а также пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 922", - написал он.

Он добавил, что среди пациентов с коронавирусом 80 беременных и недавно родивших женщин. В реанимации 148 человек, к аппарату искусственного дыхания легких подключены 80.

"За последние сутки к нам поступило 140 человек, также мы выписали 178 человек", - пояснил Вечерко.

Также, по данным главного врача инфекционной больницы №2 Светланы Красновой, число пациентов с коронавирусом в медучреждении за прошедшие сутки увеличилось на 8 - до 243. При этом за последние сутки в больницу поступило 79 пациентов, 53 человека были выписаны.

Обе больницы являются одними из базовых в Москве для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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