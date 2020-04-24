{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступило 140 пациентов

Всего в больнице проходят лечение более 920 человек с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 920 пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение в Филатовской больнице в Москве. Это на 149 человек меньше по сравнению с 23 апреля, сообщил в пятницу главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

"На сегодняшний день у нас находится с диагнозом "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" - 1 519 [пациентов], а также пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 922", - написал он.

Он добавил, что среди пациентов с коронавирусом 80 беременных и недавно родивших женщин. В реанимации 148 человек, к аппарату искусственного дыхания легких подключены 80.

"За последние сутки к нам поступило 140 человек, также мы выписали 178 человек", - пояснил Вечерко.

Также, по данным главного врача инфекционной больницы №2 Светланы Красновой, число пациентов с коронавирусом в медучреждении за прошедшие сутки увеличилось на 8 - до 243. При этом за последние сутки в больницу поступило 79 пациентов, 53 человека были выписаны.

Обе больницы являются одними из базовых в Москве для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (11:06 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Новый корпус для долечивания пациентов с коронавирусом заработает в Коммунарке 7 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что всего в столице планируют развернуть около 2 тыс. дополнительных коек в виде быстровозводимых конструкций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС