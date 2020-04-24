{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве число арестов сократилось в марте и апреле

Всего с 1 марта по 11 апреля в московских судах зарегистрирована 1 тыс. материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московские суды с начала марта и по 11 апреля рассмотрели на треть меньше ходатайств об аресте фигурантов уголовных дел, чем за аналогичный период 2017 года, а также меньше, чем в 2018 и 2019 годах. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Из открытых данных анализа существующей практики очевидно, что число поступивших и рассмотренных судами материалов, а соответственно и лиц, помещенных под стражу или домашний арест в сравниваемые периоды, не резко возросло, а наоборот существенно снизилось. Так, в течение 1 марта - 11 апреля 2017 года в судах зарегистрировано 1,5 тыс. материалов о заключении под стражу, в те же дни 2020 года на 1/3 меньше, то есть на 500 материалов", - сказала Солопова.

Согласно статистике Мосгорсуда, в 2017 году с 1 марта по 11 апреля в судах Москвы зарегистрировано 1 499 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 103 - о домашнем аресте. За тот же период 2018 года зарегистрировано 1 414 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 96 - о домашнем аресте. С 1 марта по 11 апреля 2019 года зарегистрирован 1 221 материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 87 - о домашнем аресте.

В условиях карантинных мер в 2020 году с 1 марта по 11 апреля в московских судах зарегистрирована 1 тыс. материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 68 - о домашнем аресте.

Также в Мосгорсуде сообщили, что столичные суды с начала марта и по середину апреля произвели на треть меньше арестов фигурантов дел о преступлениях небольшой тяжести по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Они применяли эту меру только в случае попыток обвиняемых скрыться или отсутствия у них места жительства в России. "Количество материалов, по которым судами города Москвы избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести за март - апрель 2020 года, то есть за последние 1,5 месяца сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Более того, уже в апреле данное количество материалов сократилось на 73% по сравнению с данными апреля 2019 года", - сказала Солопова.

Согласно статистике, в марте - апреле 2019 года были удовлетворены 30 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по преступлениям небольшой тяжести, в марте - апреле 2020 года - 21. Основаниями для арестов в 2020 году были отсутствие у обвиняемого постоянного места жительства на территории России, нарушение ранее избранной меры пресечения или же они избирались заочно в отношении скрывшегося лица.

В новость были внесены изменения (10:14 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступило 140 пациентов
Всего в больнице проходят лечение более 920 человек с коронавирусной инфекцией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС