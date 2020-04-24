В Москве число арестов сократилось в марте и апреле

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московские суды с начала марта и по 11 апреля рассмотрели на треть меньше ходатайств об аресте фигурантов уголовных дел, чем за аналогичный период 2017 года, а также меньше, чем в 2018 и 2019 годах. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Из открытых данных анализа существующей практики очевидно, что число поступивших и рассмотренных судами материалов, а соответственно и лиц, помещенных под стражу или домашний арест в сравниваемые периоды, не резко возросло, а наоборот существенно снизилось. Так, в течение 1 марта - 11 апреля 2017 года в судах зарегистрировано 1,5 тыс. материалов о заключении под стражу, в те же дни 2020 года на 1/3 меньше, то есть на 500 материалов", - сказала Солопова.

Согласно статистике Мосгорсуда, в 2017 году с 1 марта по 11 апреля в судах Москвы зарегистрировано 1 499 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 103 - о домашнем аресте. За тот же период 2018 года зарегистрировано 1 414 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 96 - о домашнем аресте. С 1 марта по 11 апреля 2019 года зарегистрирован 1 221 материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 87 - о домашнем аресте.

В условиях карантинных мер в 2020 году с 1 марта по 11 апреля в московских судах зарегистрирована 1 тыс. материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 68 - о домашнем аресте.

Также в Мосгорсуде сообщили, что столичные суды с начала марта и по середину апреля произвели на треть меньше арестов фигурантов дел о преступлениях небольшой тяжести по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Они применяли эту меру только в случае попыток обвиняемых скрыться или отсутствия у них места жительства в России. "Количество материалов, по которым судами города Москвы избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести за март - апрель 2020 года, то есть за последние 1,5 месяца сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Более того, уже в апреле данное количество материалов сократилось на 73% по сравнению с данными апреля 2019 года", - сказала Солопова.

Согласно статистике, в марте - апреле 2019 года были удовлетворены 30 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по преступлениям небольшой тяжести, в марте - апреле 2020 года - 21. Основаниями для арестов в 2020 году были отсутствие у обвиняемого постоянного места жительства на территории России, нарушение ранее избранной меры пресечения или же они избирались заочно в отношении скрывшегося лица.

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