Москвичи получили 327 тыс. СМС с напоминанием привязать номер машины к пропуску

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы получили 327 тыс. СМС с напоминанием привязать госномер автомобиля к цифровому пропуску, если они захотят передвигаться по городу на личном транспорте. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), который проводил СМС-рассылку в столице.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"За две волны информирования - 19 и 21 апреля - сообщения были разосланы на 327 тыс. телефонных номеров. 35% автомобилистов получили пропуска по итогам информирования. Всего на данный момент пропуска выданы более 4 млн водителей. Мы еще раз убедительно просим проверить, привязан ли ваш номер автомобиля к пропуску, и если нет, то обязательно сделать это", - сказали в учреждении.

Автоматизированный контроль наличия цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте заработал в Московском регионе с 22 апреля. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис. Подробные инструкции опубликованы на Едином транспортном портале.