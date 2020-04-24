Почти 7,5 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита в медучреждениях Москвы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. С начала сезона профилактические прививки от клещевого энцефалита сделали почти 7,5 тыс. людей.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 1 января 2020 года против клещевого вирусного энцефалита привито 7431 человек, из них 2657 детей, что соответствует аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

За 17 неделю этого года в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратился 51 человек. Случаи укусов в основном произошли на территории Московской области, а также во Владимирской, Калужской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. На территории Москвы зарегистрировано всего четыре случая укусов после прогулки в лесопарковых зонах.

В лаборатории ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (с 1 января по 21 апреля) проверили 794 клеща, принесенных населением. В 97 случаях (12%) были обнаружены возбудители клещевого боррелиоза.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - добавляется в материале.