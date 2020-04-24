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Более 70% обратившихся за помощью предпринимателей в Москве получили поддержку

Всего за месяц на горячую линию и на сайт центра поддержки при оперативном штабе по экономике поступило около 5 тыс. обращений

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Свыше 70 % обратившихся в центр поддержки при оперативном штабе по экономике Москвы получили меры поддержки, предусмотренных тремя антикризисными пакетами столичного правительства. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"Более 70% предпринимателей, которые обратились в центр поддержки при оперативном штабе по экономике Москвы, уже получили помощь. Речь идет о мерах поддержки, которые вошли в три антикризисных пакета, утвержденные мэром Москвы. За месяц на горячую линию и на сайт центра поступило около 5 тыс. обращений. Чаще всего за помощью обращались предприниматели, которые занимаются торговлей, производством, предоставлением услуг, общественным питанием, а также работают в сфере туризма и образования", - говорится в публикации.

Уточняется, что более половины бизнесменов не только обратились на горячую линию с вопросами, но и предложили конкретные меры поддержки, в которых они нуждаются. Эти предложения рассматриваются профильным департаментом.

"Отражение в антикризисных решениях правительства Москвы уже нашла большая часть предложенных бизнесом мер, в том числе отсрочки по налогам, освобождение от арендных платежей, субсидии, льготное кредитование. Работа горячей линии центра поддержки экономики доказала, что она является эффективным инструментом в диалоге между властью и бизнесом. Такого рода взаимодействие позволяет нам оперативно реагировать на ситуацию в городе и предлагать решения, необходимые бизнесу прямо сейчас", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, глава оперативного штаба по экономике Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также сообщается, что руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, возглавляющий центр поддержки экономики столицы, отметил, что неделю назад большая часть запросов от предпринимателей касалась оформления электронных пропусков, а сейчас этот вопрос практически не звучит. "Много разъясняющей информации на эту тему было опубликовано в СМИ, созданы удобные сервисы для получения пропусков. На этой неделе звонки по большей части касались принятых мер поддержки и алгоритмов их реализации", - заключается на сайте.

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