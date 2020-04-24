Около 4 тыс. москвичей с признаками ОРВИ ежедневно обращаются в городские поликлиники

Она напомнила, что ранее было принято решение о том, что все случаи ОРВИ вне зависимости от их тяжести должны рассматриваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Этот механизм предполагает, что в обязательном порядке люди должны находиться под ежедневным динамическим медицинским наблюдением.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичные поликлиники каждый день принимают порядка 4 тыс. человек с признаками ОРВИ. В связи с этим в Москве заработал информационный мониторинговый центр для таких пациентов, сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас в день примерно 4 тыс. граждан с признаками ОРВИ обращаются в поликлинику. Если человека необходимо наблюдать около 10 дней - это 40 тыс. людей, для которых мы должны обеспечить ежедневный медицинский контроль. Поэтому мы создали специальную организационную структуру - информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг. Сейчас в нем работает 150 человек, мы планируем увеличить их количество до 350 - 400", - сказала Ракова.

Она отметила, что совместно с медиками сотрудники центра мониторинга разработали специальные чек-листы, которые заполняются в ходе общения с пациентами. Операторы каждый день звонят им, чтобы уточнить самочувствие. По чек-листам специалисты определяют состояние пациента.

Если оператор центра мониторинга видит подозрительные симптомы (высокая температура, сухой кашель, боли в груди и прочее) и состояние ухудшается - данные оперативно передаются лечащему врачу поликлиники, который принимает решение о дальнейшей тактике лечения. Он может назначить лекарственную терапию, принять решение о госпитализации или направить пациента на комплексное обследование в один из амбулаторных центров.

"Такой симбиоз медиков и администраторов позволит нам увеличить охват населения динамическим наблюдением", - добавила Ракова. Она также призвала всех людей, у кого проявляются симптомы ОРВИ, не выходить из дома, не заниматься самолечением, а сразу вызывать врача на дом.