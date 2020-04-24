Новый корпус для долечивания пациентов с коронавирусом заработает в Коммунарке 7 мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства быстровозводимых медицинских корпусов для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией на территории ГКБ №40 в Коммунарке.

"У нас количество пациентов с коронавирусом становится все больше. И это формирует потребность разделения коечного фонда в высокотехнологичных клиниках. Поэтому мы приняли решение развернуть около 2 тыс. коек в виде быстровозводимых конструкций, специализированных медицинских конструкций, которые включают все необходимое для лечения пациентов", - рассказал Собянин журналистам.

Он пояснил, что в таких модулях будут размещаться пациенты в удовлетворительном состоянии под постоянным контролем врачей, и при первой необходимости их снова направят на высокотехнологичное лечение. "На этой площадке будет развернуто 500 мест. Коммунарка сама по себе с плановой помощью - тоже на 500 мест", - отметил Собянин.

По его словам, возведение модульных конструкций в Коммунарке началось 20 апреля. "7 мая они будут отданы <...> под пациентов. Это означает, что вся эта махина будет смонтирована и запущена за 17 дней", - добавил мэр.

Эффективное разделение

Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко, в свою очередь, рассказал мэру и журналистам об эффективности разделения коечного фонда в больнице.

"Близкое расположение позволяет нам обсуждать пациентов и сохранять последовательность их лечения. При этом более высокотехнологичные койки, которые оснащены высокопоточным кислородом и аппаратами ИВЛ, мониторингом, нам позволит быстрее освобождать", - рассказал Проценко.

Он добавил, что после перевода пациентов в удовлетворительном состоянии в быстровозводимые медицинские корпуса высвобождаемые резервы будут использоваться для лечения более тяжелых больных.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что строительство временных быстровозводимых медицинских корпусов в настоящее время ведется на территории 13 городских стационаров: НИИ Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №1, ГКБ №24, ГКБ №15, ГКБ №40, ГКБ им. С С. Юдина, ГКБ №52, ГКБ №67, ИКБ №2, Госпиталь для ветеранов войн №3, ГКБ им. Е О. Мухина, ГКБ №17 и Клиника (филиал №3) МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

На территории ГКБ №40 в Коммунарке построят семь отдельных конструкций размером 20 на 60 м каждая и общей площадью 8,4 тыс. кв. м. Мощность корпусов составит 490 коек долечивания. Пациенты будут размещаться в комфортных палатах, оборудованных санузлом, душем, системой обеззараживания воздуха.

Для медицинского персонала оборудуют гардеробные, душевые, санузлы, комнаты отдыха и приема пищи, а также помещения для надевания средств индивидуальной защиты.

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