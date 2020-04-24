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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Москву не будут украшать к 1 мая

Также архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов не будут переводить в праздничный режим

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти приняли решение не украшать Москву к 1 мая из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в этом году, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.

"С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что, в частности, отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах. "Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим", - подчеркнул заммэра.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (11:11 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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