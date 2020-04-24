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Строительство комплекса скорой помощи в больнице им. Боткина в Москве начнут в 2020 году

Новый комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Строительство стационарного комплекса скорой помощи на территории Боткинской больницы с вертолетной площадкой начнут в столице в этом году, его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить уже в этом году <…> Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, Москва реализует масштабную программу развития учреждений здравоохранения и строительства новых больниц и поликлиник. Один из самых важных проектов касается крупнейшей городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводятся на сайте стройкомплекса Москвы.

Как сообщается на сайте, пятиэтажное здание площадью 16,1 тыс. кв. м возведут во 2-м Боткинском проезде, вл. 5 в районе Беговой. Комплекс будет рассчитан на 30 коек. Здесь экстренные пациенты получат всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации. Далее в зависимости от состояния их либо выпишут, либо переведут в другие отделения стационара.

"Здесь предусмотрены шесть операционных, в том числе гинекологическая, урологическая, общепрофильная, нейрохирургическая, травматологическая, гибридная, малая операционная первичной хирургической обработки, а также отделения диагностики и смотровые палаты, реанимация, процедурные, лаборатории, административные и хозяйственные помещения", - говорится на сайте стройкомплекса.

Кроме того, в новом корпусе установят современное диагностическое оборудование: магнитно-резонансный томограф, два компьютерных томографа, два рентгена, ангиограф. Новое здание свяжут с существующими корпусами крытыми переходами, пациенты и врачи смогут попадать в другие корпуса без выхода на улицу.

"На крыше проектируемого здания расположится вертолетная площадка с комнатой ожидания экипажа вертолета и диспетчерской. Из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных. В основе технологической концепции нового комплекса лежит двухкоридорная схема распределения пациентов из приемного отделения по функциональным зонам: "красная", "желтая", "зеленая". Также в здании запроектирован разделенный вход, зона "триажа", в которой происходит первичная категоризация пациентов и последующее разделение потоков для специализированной диагностики и оказания медицинской помощи", - отмечается на сайте.

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