Спектакль "Реверс" Московского театра мюзикла посмотрели более 500 тыс. человек

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек посмотрели онлайн-премьеру спектакля "Реверс" в постановке Московского театра мюзикла в соцетях онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщил ТАСС в пятницу художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

"Вчера на платформе Okko была виртуальная премьера спектакля "Реверс". Ее посмотрели 519 тыс. 2 человека. Я думаю, что среди такого рода показов это рекорд, потому что это не кино и не концерты популярных исполнителей", - отметил Швыдкой, уточнив, что приводит данные просмотров только в социальных сетях онлайн-кинотеатра - без учета основной платформы.

Постановку на стыке хореографии, акробатики и цирка в 2018 году создали режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина, хореограф Дебра Браун, композитор Миша Мищенко и художник по свету Иоахим Барт. "Это "цирк нуво", который соединяет собственно цирковое искусство, современную хореографию и современную музыку. Такие просмотры показывают, что у этого направления искусства есть своя аудитория, и она не маленькая", - заметил худрук.

Зрители могут посетить виртуальный показ "Реверса" еще в течение двух дней. Также 23 апреля на платформе появилась запись спектакля "Растратчики", поставленного в Театре мюзикла в 2012 году по повести Валентина Катаева. Автором музыки выступил бывший участник бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов, который также сыграл главную роль - бухгалтера Филиппа Степановича Прохорова.

В Театре мюзикла рассматривают возможность показать в интернете и другие постановки, в частности, "Все о Золушке".

"Перед театрами во всем мире сейчас стоит большой вопрос: виртуальный показ привлечет зрителей в театр или наоборот. Опыт сотрудничества театра и телевидения на моей памяти дал положительный ответ, - подчеркнул Швыдкой. - Для нас это первый такой опыт, и мы обсуждаем, как это сделать лучше. Может быть, делать что-то специально для виртуальной реальности: своего рода прорыв в видео-арт, который мы еще не применяли к исполнительским искусствам в той мере, в которой это можно использовать".