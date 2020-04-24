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Пандемия коронавируса нового типа

Соцработники и волонтеры выполнили уже 300 тыс. заявок от самоизолированных москвичей

Ежедневно в колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции, а также в территориальные центры социального обслуживания приходит 8-9 тыс. заявок

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московские соцработники и волонтеры за месяц ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа, выполнили порядка 300 тыс. просьб, поступивших от горожан, находящихся на самоизоляции. Об этом этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы стараемся сделать жизнь людей на самоизоляции более привычной и комфортной, а также безопасной. Для этого ежедневно трудится 11 тыс. социальных помощников - соцработников и волонтеров. Их работа не ограничивается только регламентируемыми действиями - каждый старается сделать чуть больше, чем положено, проявить участие и морально поддержать каждого москвича. Только за последние сутки социальные помощники помогли жителям более 5 тыс. раз. А за месяц работы количество добрых дел достигло 300 тыс.", - прокомментировала Ракова.

Каждый день в колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции, а также в территориальные центры социального обслуживания приходит в среднем 8-9 тыс. заявок. Более 86% обратившихся в колл-центр получают необходимую помощь от социальных служб города в течение трех-четырех часов.

За месяц работы колл-центра комплекса социального развития на первом месте среди обращений - покупка и доставка лекарственных препаратов - более 90 тыс. заявок. На втором месте - вопросы о денежных выплатах на период самоизоляции (более 79,8 тыс. заявок). На третьем - покупка и доставка продуктов питания (почти 65 тыс. обращений).

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 36 897 случаев коронавируса. В России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 5 849 и сейчас составляет 68 622 человека во всех регионах страны.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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