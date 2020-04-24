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Полиция Москвы призывает к осторожности при совершении покупок в интернете

В полиции отметили, что мошенники всегда требуют предоплату за товар, при этом часто преступники для оплаты направляют ссылки с различных сайтов платежных систем или компаний по доставке товаров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция призывает граждан к осторожности при совершении покупок через интернет, особенно это касается частных объявлений, и дает советы, как не стать жертвами мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В последнее время большинство граждан предпочитают совершать различные покупки с помощью сети Интернет. Часто для поиска нужного товара по низкой цене люди прибегают к ресурсам сайтов, на которых размещаются частные объявления. Полиция обращает внимание граждан на то, что часто подобные объявления размещают в том числе и мошенники", - сказал собеседник агентства.

Чтобы не стать жертвами мошенников важно обратить внимание на детали - нередко цена в объявлении мошенников ниже, чем за данный товар в магазине, либо покупателю предлагаются бонусы, недоступные у других продавцов. Тем самым мошенники стараются привлечь внимание как можно большего количества покупателей. Также в полиции отметили, что мошенники всегда требуют предоплату за товар, при этом часто преступники для оплаты направляют ссылки с различных сайтов платежных систем или компаний по доставке товаров. Если продавец требует предоплату - лучше прекратить сделку. Также мошенники предлагают для убедительности выслать покупателю фотографию паспорта.

"При желании купить товар у частного продавца через сеть Интернет необходимо быть особо внимательными - обращать внимание на все детали, отказаться от покупки при малейшем сомнении в честности продавца. Осуществив предоплату сомнительному поставщику, вы рискуете получить товар ненадлежащего качества или вообще не соответствующий заявленным характеристикам, либо не получить его совсем", - заключили в полиции.

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