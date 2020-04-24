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Исследование: доля свободных площадей в ТЦ Москвы может удвоиться к концу года

По итогам первого квартала 2020 года уровень вакантных помещений в московских торговых центрах составил 5,9%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уровень вакантных площадей в торговых центрах Москвы может удвоиться и достигнуть 12% к концу 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE.

"Если собственники ТЦ не проявят большую лояльность в части смягчения коммерческих условий, существует риск закрытия небольших магазинов, которые занимают от 50 до 300 кв. м, а также более крупных форматов. В этом случае объем свободных площадей может достигнуть 10-12% к концу года", - говорится в сообщении.

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Уровень вакантных помещений в московских торговых центрах по итогам первого квартала 2020 года составил 5,9% (плюс 0,3 п. п. к IV кварталу 2019 г.). При этом докризисный прогноз составлял 7% на конец 2020 года.

Как пояснила ТАСС руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону отдела торговых помещений CBRE в Москве Александра Чиркаева, в текущих условиях собственники ТЦ могут быть более лояльны к крупным сетям. "К ним, я думаю, арендодатели проявят наибольшую лояльность, чтобы их удержать, так как замена пакета брендов, занимающих совокупно 3-6 тыс. кв. м - это проблема. Тем не менее, многие из крупных международных игроков давно хотели оптимизировать нерентабельные магазины, и воспользуются возможностью их закрыть", - сказала эксперт.

Ранее в пятницу аналитики CBRE сообщили, что в марте более 70% арендодателей торговых центров Москвы не предоставили скидки по арендной плате или арендные каникулы, однако стали рассматривать скидки на апрель. Они также отмечали, что пандемия нанесла сильнейший удар бизнесу операторов fashion-ретейла, сегмента развлечений (кинотеатры, детские клубы), а также деятельности ресторанов и кафе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 апреля утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, в соответствии с которым представители строительного и девелоперского бизнеса получили отсрочку по ряду платежей. Кроме того, ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщал журналистам, что собственников торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости в Москве освободят от всех имущественных платежей при условии, что те вдвое уменьшат плату для своих арендаторов.

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