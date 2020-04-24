Более 280 нарушителей режима самоизоляции оштрафовали в Москве за три недели

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 280 нарушителей режима обязательной самоизоляции привлекли к административной ответственности в Москве. Об этом сообщил в пятницу министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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"В период действия режима повышенной готовности в Москве к административной ответственности было привлечено 284 нарушителя режима обязательной самоизоляции, это люди, больные коронавирусной инфекцией и проходящие лечение на дому, а также граждане, проживающие с ними в одной квартире", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что за прошедший день с помощью технических средств в Москве было зафиксировано 43 нарушения режима обязательной самоизоляции, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, Химках и Алтуфьево для дальнейшего наблюдения за ними специалистами. "Группа наибольшего риска - это непосредственно носители инфекции, которые, несмотря на свой диагноз, покидают свои дома и подвергают здоровье других людей опасности. Технические средства фотовидеофиксации позволяют нам оперативно устанавливать каждого нарушившего режим обязательной самоизоляции и переводить их с домашнего режима в специально оборудованные обсервационные центры", - отметил Данчиков.

Министр добавил, что с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию обязаны также граждане с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция и граждане, проживающие с ними в одной квартире. "Это решение принято потому, что симптомы ОРВИ схожи с симптомами COVID-2019 в легкой стадии. Это означает, что пока готовятся результаты анализов на коронавирус, гражданин может заразить других, не подозревая, что болен сам", - пояснил Данчиков.

Он добавил, что для контроля за гражданами, больными ОРВИ и нарушающими режим обязательной самоизоляции, применяются методы отслеживания, аналогичные тем, которые уже используются для контроля граждан инфицированных коронавирусом. То есть камеры фотовидеофиксации и технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и программного обеспечения.

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