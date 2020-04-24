Пациенты неинфекционных стационаров в Москве будут проходить тестирование на коронавирус

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи будут проверять на коронавирусную инфекцию всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Начиная со следующей недели в Москве будут увеличены возможности по проведению лабораторных исследований. Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города. Люди не стали болеть меньше. Помощь пациентам с инсультом или инфарктом, пациентам с травмами и всем остальным по-прежнему оказывается в городских многопрофильных стационарах. Теперь все они будут проходить обязательное тестирование", - сказала Ракова.
Она добавила, что такие меры принимаются для того, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции в больницах.
В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и проживающим с теми, у кого подтвержден диагноз COVID-19. Кроме того, организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, сферы ЖКХ, полиции.
Коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.