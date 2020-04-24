Пациенты неинфекционных стационаров в Москве будут проходить тестирование на коронавирус

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи будут проверять на коронавирусную инфекцию всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Начиная со следующей недели в Москве будут увеличены возможности по проведению лабораторных исследований. Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города. Люди не стали болеть меньше. Помощь пациентам с инсультом или инфарктом, пациентам с травмами и всем остальным по-прежнему оказывается в городских многопрофильных стационарах. Теперь все они будут проходить обязательное тестирование", - сказала Ракова.