Москвичам посоветовали не выходить в подъезд в течение получаса после его дезинфекции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жителям столицы желательно не ходить по подъезду дома в течение получаса после того, как коммунальные службы провели там дезинфекцию. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Первые 20-30 минут, когда обрабатывают подъезды, желательно не ходить по обработанной поверхности. А потом это никакого вреда не причиняет, можно ходить. Все, что есть в составе раствора, строго соответствует всем требованиям", - сказал заммэра.

Он также уточнил, что город дезинфицируют специальными препаратами, которые не содержат хлора и безвредны для здоровья.

Заммэра добавил, что обработки Москвы дезинфицирующими средствами при необходимости можно организовать чаще, но на сегодняшний день их достаточно. "Такие обработки будут продолжаться системно и могут быть увеличены в случае необходимости, но пока такой необходимости нет", - сказал он.

Он пояснил, что с конца марта состоялось уже несколько сплошных дезинфекций всех твердых покрытий, пятая такая процедура проходит в столице 24 апреля. Кроме того, ежедневно проводится обработка подъездов, социальных учреждений, дополнительно моют городские улицы.

Бирюков добавил, что в масштабной дезинфекции города в пятницу будет задействовано около 70 тыс. специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, примерно 60 тыс. человек занимаются ежедневной обработкой подъездов домов, лестниц, лифтов, чтобы не допустить распространение коронавируса.

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