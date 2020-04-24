Больше 1 тыс. протоколов составили на организации Москвы за нарушения ограничений

"Статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации для юридических лиц предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. В случае если нарушение повторится, организации грозит более высокий штраф - до 500 тыс. рублей - и приостановка деятельности до 90 дней. Всего на данный момент было составлено более тысячи протоколов в отношении организаций-нарушителей на общую сумму 77,6 млн рублей", - сказал Данчиков.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Больше тысячи протоколов составлено на организации Москвы за нарушение ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. Об этом в пятницу сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, юридические лица и частные предприниматели, не обеспечивающие социальное дистанцирование в магазинах, на предприятиях торговли и общественного питания, в том числе работающих навынос, подвергают серьезной опасности жителей Москвы и создают очаги распространения коронавирусной инфекции.

"Своевременность введения мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, точечная настройка систем фиксации нарушений и, конечно, ответственное поведение большинства москвичей позволяют нам избежать ужесточения ограничительных мер. В условиях продолжающегося ежедневного прироста людей с диагнозом "коронавирусная инфекция" город делает все возможное, чтобы локализовать вирус, а также побудить граждан строго соблюдать режим самоизоляции и не расслабляться", - подчеркнул Данчиков.

Он добавил, что прирост заразившихся в Москве ежедневно составляет от 10 до 20%. Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, которым следует соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в том числе без крайней необходимости не выходить из дома.