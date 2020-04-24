Семь ежегодных премий им. Чуковского для авторов детской литературы учредили в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Семь премий им. Корнея Чуковского по 1 млн рублей для авторов детской литературы учредили в Москве, сообщается в опубликованном в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы постановлении.

"В целях поддержки современных авторов детских литературных произведений правительство Москвы постановляет учредить семь премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского в размере 1 млн рублей каждая, присуждаемых ежегодно в следующих номинациях: "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучшее произведение для детей по мнению читателей", - говорится в документе.

Премия будет присуждаться автору либо коллективу авторов, состав которого не должен превышать пять человек. При этом на конкурс на соискание премии представляются работы, впервые опубликованные в год, предшествующий году премии, или в год соискания премии, но не позднее даты объявления срока подачи заявок на конкурс. Присуждение премии в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" осуществляется по результатам голосования в рамках проекта "Активный гражданин".

"На конкурс на соискание премии авторами или коллективами авторов представляются написанные на русском языке произведения, а также составленные на русском языке поэтические сборники и выполненные на русский язык переводы произведений. Для участия в конкурсе представляется не более одной работы, в том числе написанной в соавторстве, в одной номинации. Автор или коллектив авторов вправе участвовать в конкурсе по двум и более номинациям", - уточняется в документе.

Согласно постановлению, повторное присуждение премии за работу, за которую ранее автору или авторскому коллективу присуждалась премия им. Корея Чуковского, не производится. В одной номинации присуждается не более одной премии. Лицам, удостоенным премии, вручается диплом.