Число нарушений режима самоизоляции в Москве сократилось за сутки на 25%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Количество нарушений режима самоизоляции в Москве сократилось за последние сутки на 25%, в четверг было выявлено 1,4 тыс. таких случаев. Об этом сообщил в пятницу министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"Среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра Москвы №12-УМ, сократилось на 25%, за вчерашний день было выявлено 1,4 тыс. нарушений", - сказал Данчиков.
По его словам, для контроля за соблюдением жителями Москвы ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований задействовано более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Данчиков отметил, что около 1,5 тыс. сотрудников на каждый административный округ Москвы в ежедневном режиме патрулируют улицы, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при выявлении нарушений установленных санитарных требований.
Данчиков также сообщил, что больше всего нарушений самоизоляции в Москве фиксируется среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках во дворах, а также молодежи, собирающейся в большие группы на спортивных площадках и дворовых территориях. "Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан. При этом, по данным специалистов, около 50% больных коронавирусной инфекцией, поступающих в медицинские учреждения Москвы, это молодежь и люди среднего возраста", - отметил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.