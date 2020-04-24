Число нарушений режима самоизоляции в Москве сократилось за сутки на 25%

"Среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра Москвы №12-УМ, сократилось на 25%, за вчерашний день было выявлено 1,4 тыс. нарушений", - сказал Данчиков.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Количество нарушений режима самоизоляции в Москве сократилось за последние сутки на 25%, в четверг было выявлено 1,4 тыс. таких случаев. Об этом сообщил в пятницу министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, для контроля за соблюдением жителями Москвы ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований задействовано более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Данчиков отметил, что около 1,5 тыс. сотрудников на каждый административный округ Москвы в ежедневном режиме патрулируют улицы, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при выявлении нарушений установленных санитарных требований.

Данчиков также сообщил, что больше всего нарушений самоизоляции в Москве фиксируется среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках во дворах, а также молодежи, собирающейся в большие группы на спортивных площадках и дворовых территориях. "Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан. При этом, по данным специалистов, около 50% больных коронавирусной инфекцией, поступающих в медицинские учреждения Москвы, это молодежь и люди среднего возраста", - отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.