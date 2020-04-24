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Пандемия коронавируса нового типа

Плакаты и стикеры с информацией о профилактике коронавируса разместили в метро Москвы

Всего размещено около 9 тыс. плакатов и стикеров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 9 тыс. плакатов и стикеров с информацией о профилактике коронавируса появилось в московском метро. Их разместили в вестибюлях и на платформах станций, сообщил в пятницу ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"На плакатах и стикерах - информация о том, как пассажиры могут оградить себя от болезни. Это личная гигиена, использование медицинских масок, соблюдение безопасной дистанции между людьми, а также использование бесконтактной оплаты проезда. Мы также рассказали пассажирам об основных симптомах коронавируса. Всего размещено около 9 тыс. плакатов и стикеров", - сказал Ликсутов.

Порядка 1,5 тыс. стикеров рекомендуют пассажирам не использовать наличные деньги при оплате проезда - они размещены на кассовых окнах в вестибюлях станций. Другие плакаты рассказывают пассажирам о том, что делает московский транспорт для защиты от коронавируса. Например, что в метро проводят тотальную дезинфекцию пассажирской зоны, служебных помещений и тоннелей. Вместе с плакатами и стикерами пассажирам напоминают о мерах профилактики коронавируса на экранах в вагонах поездов, а также посредством аудиообъявлений в вестибюлях станций и на эскалаторах, отметил заммэра.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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