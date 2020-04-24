Более 30 библиотек и музеев Москвы примут участие в акции "Библионочь"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Участниками московского сегмента Всероссийской акции "Библионочь-2020", которая пройдет в онлайн-формате в ночь с 25 на 26 апреля, станут 15 музеев и более 16 библиотек столицы. Об этом сообщил на онлайн-пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы Тимур Вахитов.

"Базовыми для московского сегмента "Библионочи" будут три онлайн-канала: лекционный, театральный и детско-юношеский, с параллельной трансляцией в соцсетях. В "Библионочи" будут участвовать больше 16 библиотек Москвы, 15 городских музеев и Дом книги, все участвуют в формате онлайн, на своих онлайн-площадках и нескольких каналах", - сказал Вахитов.

Он добавил, что программа акции будет представлена на сайте мероприятия. По трем онлайн-каналам будут показываться спектакли и литературные программы, лекции и семинары, вебинары.

Вахитов отметил, что в связи с переводом акции в онлайн, власти ожидают больший приток аудитории, чем на офлайн-мероприятиях в прошлом году. "Как показывает практика последнего месяца, переход в онлайн обеспечивает большую доступность. И при отсутствии необходимости физического перемещения на одну из площадок, присутствии ночью, а возможности в комфорте дома посмотреть контент, люди присоединяются с большим интересом", - пояснил он.

"Библионочь" - ежегодная всероссийская акция, которая проводится с 2012 года. Ее целью является привлечение внимания к чтению, библиотекам, книжному делу. В этом году в связи с распространением коронавируса "Библионочь" пройдет в режиме онлайн-марафона с 25 апреля по 9 мая.