{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 30 библиотек и музеев Москвы примут участие в акции "Библионочь"

Она пройдет в онлайн-формате в ночь с 25 на 26 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Участниками московского сегмента Всероссийской акции "Библионочь-2020", которая пройдет в онлайн-формате в ночь с 25 на 26 апреля, станут 15 музеев и более 16 библиотек столицы. Об этом сообщил на онлайн-пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы Тимур Вахитов.

"Базовыми для московского сегмента "Библионочи" будут три онлайн-канала: лекционный, театральный и детско-юношеский, с параллельной трансляцией в соцсетях. В "Библионочи" будут участвовать больше 16 библиотек Москвы, 15 городских музеев и Дом книги, все участвуют в формате онлайн, на своих онлайн-площадках и нескольких каналах", - сказал Вахитов.

Он добавил, что программа акции будет представлена на сайте мероприятия. По трем онлайн-каналам будут показываться спектакли и литературные программы, лекции и семинары, вебинары.

Вахитов отметил, что в связи с переводом акции в онлайн, власти ожидают больший приток аудитории, чем на офлайн-мероприятиях в прошлом году. "Как показывает практика последнего месяца, переход в онлайн обеспечивает большую доступность. И при отсутствии необходимости физического перемещения на одну из площадок, присутствии ночью, а возможности в комфорте дома посмотреть контент, люди присоединяются с большим интересом", - пояснил он.

"Библионочь" - ежегодная всероссийская акция, которая проводится с 2012 года. Ее целью является привлечение внимания к чтению, библиотекам, книжному делу. В этом году в связи с распространением коронавируса "Библионочь" пройдет в режиме онлайн-марафона с 25 апреля по 9 мая.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК проверит данные о продаже в Москве опасного антисептика
Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина продал несколько десятков литров бесцветной жидкости под видом антисептического средства, но документы на качество товара у продавца отсутствовали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС