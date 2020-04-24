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СК проверит данные о продаже в Москве опасного антисептика

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина продал несколько десятков литров бесцветной жидкости под видом антисептического средства, но документы на качество товара у продавца отсутствовали

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичные следователи проверяют информацию о продаже опасного антисептика без документов о качестве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, ранее в СМИ появилась информация, что мужчина продал несколько десятков литров бесцветной жидкости под видом антисептического средства. При этом он представлялся эксклюзивным поставщиком ведущей европейской компании, однако документы на качество товара у продавца отсутствовали.

"Следователи проверят сообщение из СМИ о продаже опасного антисептика в Москве, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", - сообщила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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