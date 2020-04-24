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Жители Сокольников активнее всех в Москве обсуждают коронавирус в блогах

Они обсуждают опровержение возможного введения в городе продуктовых карточек, бытовые проблемы, выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу и возможность индивидуальных занятий спортом на улице
Описание
© REUTERS/Fabrizio Bensch

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители московского района Сокольники стали самыми активными в столице по обсуждению в блогах темы коронавируса и ее влияния на жизнь мегаполиса. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

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"За период с 14 по 20 апреля в районных блогах Сокольников был отмечен самый высокий индекс вовлеченности", - рассказал представитель центра. Он напомнил, что индекс рассчитывается на основе открытых данных о публикациях в районных блогах и реакции на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев. У Сокольников индекс составил 2,0 - это значит, что 20 пользователей из тысячи просмотревших запись откликнулись на нее.

В районном масштабе

Исследование показывает, что за период с 14 по 20 апреля в целом по городу наибольшую активность в обсуждении вопросов, так или иначе связанных с коронавирусной инфекцией в городе, и мер, направленных на профилактику ее дальнейшего распространения, показали жители юго-западных, юго-восточных, восточных и центральных районов столицы. А вот наименьший интерес к этим вопросам отмечен на западе, северо-востоке и юге мегаполиса.

"В масштабе районов исследование показало, что большую активность проявили жители Гагаринского, Ломоносовского, Обручевского районов, а также Черемушек и Котловки, лидером же стал район Сокольники", - уточнил собеседник агентства.

Впрочем, по сравнению с прошлым периодом с 7 по 13 апреля были отмечены и районы, где индекс вовлеченности значительно подрос. К примеру, в Новокосино - с 0,77 до 1,61, Войковском - с 0,88 до 1,65, Западном Дегунино - с 0,88 до 1,50 и Ивановском - с 0,83 до 1,35.

Есть и районы, где показатель наоборот снизился. Так, в Чертаново Северном индекс вовлеченности упал с 1,47 до 0,78, Южном Тушино - с 1,60 до 0,97, Южнопортовом - с 1,70 до 1,11, Покровском-Стрешнево - с 1,62 до 1,21, Строгино - с 1,56 до 1,18. "Интересен тот факт, что среди вышеперечисленных районов находится Южнопортовый, который неделей ранее был лидером по индексу вовлеченности", - заметил собеседник агентства.

О чем говорят

Темы обсуждений, согласно исследованию, также разнятся в зависимости от географии интернет-пользователей. "К примеру, жители Сокольников обсуждают в местных блогах опровержение возможного введения в городе продуктовых карточек, бытовые проблемы и жилищно-коммунальное хозяйство, выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу и возможность индивидуальных занятий спортом на улице", - пояснили в центре.

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При этом в Бирюлево Западном жителей больше волнует волонтерская помощь пожилым людям в районе, а в Войковском обсуждают продление режима самоизоляции и жалуются на обслуживание в магазинах рабочих в спецодежде, не использующих средства защиты. Жителей Новокосино при этом волнуют факты нарушения самоизоляции и социального дистанцирования.

Эксперты отмечают, что за проанализированный период из блогов практически исчезла тема госпитализации с коронавирусом жильцов соседних домов, а также отсутствия в продаже медицинских масок и антисептиков. "Основной акцент публичных постов за период с 14 по 20 апреля сместился на экономику и ограничительные меры в городе", - заметил собеседник агентства.

По его словам, высокий интерес в локальных группах сохраняется к обсуждению нарушителей режима самоизоляции и завершению строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское.

Рост интереса

Исследование показывает, что если в период с 7 по 13 апреля средний по городу индекс вовлеченности снизился с 1,21 до 1,18, то за период с 14 по 20 апреля он снова подрос до показателя 1,20, то есть на тысячу просмотров приходится 12 реакций от москвичей.

"Повышение интереса обусловлено как введением пропусков на поездки общественным и личным транспортом, так и введением системы автоматического контроля их наличия", - пояснил представитель центра.

Число запросов

"Если же смотреть интернет-активность москвичей по теме коронавируса в масштабах всей страны, то за период с 6 по 12 апреля она упала в 239 раз до 47,4 тыс. запросов в "Яндексе". Для сравнения, на неделе с 16 по 22 марта было зафиксировано 11,3 млн запросов", - продолжил собеседник. В центре также сослались на данные из аналитического дашборда Google Trends, где зафиксировали, что популярность запроса "коронавирус" на 19 апреля составляет лишь 33% от максимального уровня заинтересованности, который пришелся на 31 марта.

В целом, как уверяют эксперты, запрос "коронавирус" вошел в топ-10 наиболее популярных в поисковых системах, уступив лишь традиционным лидерам: запросам "фильм", "купить", "бесплатно" и некоторым другим. "Общее количество запросов к поисковой системе "Яндекс" по теме коронавируса преодолело отметку в 114 млн в марте. Для сравнения, "рубль" в марте 2020 года в отечественном поисковике искали лишь 19,5 млн человек", - констатируют в центре.

Относительно сегмента соцсетей исследование показывает, что за период с 17 по 20 апреля было опубликовано почти 3,5 млн постов о коронавирусе. Эксперты подчеркивают, что если сравнить число постов с предыдущими периодами, то снижение активности так же будет налицо.

Однако возрастная структура авторов, активно обсуждающих в публичном пространстве коронавирус, практически не меняется. "По данным фонда "Общественное мнение", подготовленным совместно с Brand Analytics и "Медиалогией", основной возрастной группой продолжают оставаться люди в возрасте от 40 до 60 лет, вторая по активности группа - люди старше 60 лет, наиболее молодым респондентам тема коронавируса менее интересна", - сказал собеседник агентства.

Руководитель центра Сергей Капков заметил, что москвичи стали спокойнее относиться к режиму самоизоляции и теперь пытаются жить по новым правилам. "Даже в районах-лидерах по уровню вовлеченности мы видим скорее бытовые аспекты ситуации с коронавирусом", - пояснил он.

По словам Капкова, общий анализ также показывает постепенный сдвиг акцентов у интернет-пользователей в сторону проблематики возможного продления режима самоизоляции, зависящего от суточного числа новых случаев заражения. "Если 29 марта 51% опрошенных был уверен в снижении числа заболевших за сутки через две недели, то сейчас их всего 22%", - заключил он.

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