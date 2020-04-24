Жители Сокольников активнее всех в Москве обсуждают коронавирус в блогах

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители московского района Сокольники стали самыми активными в столице по обсуждению в блогах темы коронавируса и ее влияния на жизнь мегаполиса. Такие данные приводятся в исследовании , которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

"За период с 14 по 20 апреля в районных блогах Сокольников был отмечен самый высокий индекс вовлеченности", - рассказал представитель центра. Он напомнил, что индекс рассчитывается на основе открытых данных о публикациях в районных блогах и реакции на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев. У Сокольников индекс составил 2,0 - это значит, что 20 пользователей из тысячи просмотревших запись откликнулись на нее.

В районном масштабе

Исследование показывает, что за период с 14 по 20 апреля в целом по городу наибольшую активность в обсуждении вопросов, так или иначе связанных с коронавирусной инфекцией в городе, и мер, направленных на профилактику ее дальнейшего распространения, показали жители юго-западных, юго-восточных, восточных и центральных районов столицы. А вот наименьший интерес к этим вопросам отмечен на западе, северо-востоке и юге мегаполиса.

"В масштабе районов исследование показало, что большую активность проявили жители Гагаринского, Ломоносовского, Обручевского районов, а также Черемушек и Котловки, лидером же стал район Сокольники", - уточнил собеседник агентства.

Впрочем, по сравнению с прошлым периодом с 7 по 13 апреля были отмечены и районы, где индекс вовлеченности значительно подрос. К примеру, в Новокосино - с 0,77 до 1,61, Войковском - с 0,88 до 1,65, Западном Дегунино - с 0,88 до 1,50 и Ивановском - с 0,83 до 1,35.

Есть и районы, где показатель наоборот снизился. Так, в Чертаново Северном индекс вовлеченности упал с 1,47 до 0,78, Южном Тушино - с 1,60 до 0,97, Южнопортовом - с 1,70 до 1,11, Покровском-Стрешнево - с 1,62 до 1,21, Строгино - с 1,56 до 1,18. "Интересен тот факт, что среди вышеперечисленных районов находится Южнопортовый, который неделей ранее был лидером по индексу вовлеченности", - заметил собеседник агентства.

О чем говорят

Темы обсуждений, согласно исследованию, также разнятся в зависимости от географии интернет-пользователей. "К примеру, жители Сокольников обсуждают в местных блогах опровержение возможного введения в городе продуктовых карточек, бытовые проблемы и жилищно-коммунальное хозяйство, выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу и возможность индивидуальных занятий спортом на улице", - пояснили в центре.