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Фальков, Решетников и Шадаев вошли в набсовет фонда "Московский инновационный кластер"

Председателем совета является мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минкомсвязи Максут Шадаев вошли в состав наблюдательного совета фонда "Московский инновационный кластер". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В состав наблюдательного совета фонда "Московский инновационный кластер" вошли министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр экономического развития Максим Решетников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры сменили своих предшественников на постах в правительстве России. В составе наблюдательного совета фонда находятся представители федеральных органов власти, в том числе министр промышленности и торговли Денис Мантуров, представители госкорпораций и технологичных компаний. Председателем совета является мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - это специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичШадаев, Максут ИгоревичФальков, Валерий Николаевич
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