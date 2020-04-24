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В Москве для бизнеса запустили сервис по проверке цифровых пропусков сотрудников

Власти Москвы отметили, что если предприниматель обнаружит несоответствия при проверке, то сможет скачать форму, чтобы внести корректные сведения по сотрудникам и избежать аннулирования их пропусков

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы запустил онлайн-сервис для предпринимателей, позволяющий им проверить пропуска своих сотрудников для передвижения по городу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Фурсин пояснил, что при анализе оформленных в Москве пропусков были выявлены недостоверные данные от сотрудников некоторых компаний, а также расхождения в количестве поданных заявок и среднесписочной численности организаций.

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"Сейчас для того, чтобы не приостанавливать необходимые процессы, связанные и с безопасностью, и с технологией, создали необходимый сервис для предпринимателей, чтобы проверить наличие несоответствий по конкретному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы пояснил, что проверку можно провести на сайте Московского инновационного кластера i.moscow в специальном разделе, а также позвонив на горячую линию для предпринимателей Москвы по телефону +7 (495) 539-36-82. Данная система проверки уже работает, отметил Фурсин.

Если предприниматель обнаружит несоответствия при проверке, то он сможет скачать форму, чтобы внести корректные сведения по сотрудникам и избежать аннулирования их цифровых пропусков.

Фурсин также подчеркнул, что сервис поможет обеспечить бесперебойную работу предприятий, чья деятельность не должна быть приостановлена в условиях режима повышенной готовности.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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