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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы рассказали о процедуре получения пособия по безработице для ИП

С 30 марта в столице введен упрощенный порядок признания безработных

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московскому индивидуальному предпринимателю, который хочет претендовать на получение пособия по безработице, нужно закрыть свой статус ИП. Об этом сообщил в пятницу в эфире "Говорит Москва" замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

"Это самый простой путь, чтобы претендовать на пособие по безработице, - он должен закрыть свой статус индивидуального предпринимателя", - сказал Филиппов.

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С 30 марта по поручению Сергея Собянина введен упрощенный порядок признания безработных, всю службу занятости перевели на дистанционный формат работы. Если до пандемии коронавируса уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономического активного населения, то в настоящий момент он вырос и составляет 0,66%. Как сообщалось, уже около 18 тыс. москвичей признаны безработными по упрощенной схеме, введенной в конце марта, из них более 14 тыс. уже получают пособие.

В соответствии с указом президента РФ с апреля пособие по безработице составляет 12 130 рублей для тех, кто после 1 марта потерял работу и обратился в службу занятости. По поручению мэра Москвы также была введена региональная компенсационная выплата, которая вместе с федеральным пособием составляет 19,5 тыс. рублей. Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через портал центра "Моя работа" - czn.mos.ru. Сегодня в банке этого центра доступно порядка 40 тыс. вакансий, с 26 марта учреждение трудоустроило 1364 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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