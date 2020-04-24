Больница Вересаева в Москве взяла на себя нагрузку по экстренной помощи без коронавируса

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Городская клиническая больница им. В.В. Вересаева в Москве начала работать в усиленном режиме как многопрофильная клиника, оказывая экстренную помощь пациентам без коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного оперштаба по коронавирусу.

"Больница Вересаева продолжает работать как скоропомощной стационар в усиленном режиме. Наши коллеги из других клиник взяли на себя основную работу по борьбе с коронавирусом, а мы продолжаем оказывать всю экстренную помощь пациентам, у которых нет этой инфекции. И таких больных меньше не стало. Поэтому, из-за распределения потока, наблюдается некоторый рост поступлений пациентов с острыми состояниями", - приводятся в сообщении слова главврача медучреждения Игоря Парфенова.

Он отметил, что в больнице продолжают выполнять операции и лечить пациентов. Всех больных, которые поступают в больницу, проверяют на коронавирус. Медицинский персонал, особенно в приемном отделении и реанимациях, работает в средствах индивидуальной защиты.

Каждый день по скорой помощи в стационар госпитализируют более 100 больных с различными неотложными заболеваниями. В составе клиники функционирует Региональный сосудистый центр, где каждый день врачи принимают порядка 40 пациентов с подозрением на инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения.

"В клинике каждый день проводятся неотложные операции, в том числе высокотехнологичные. В сутки врачи проводят порядка 30 экстренных хирургических вмешательств. Мощностей клиники достаточно для выполнения всех необходимых экстренных операций", - отмечается в материале.

Городская клиническая больница им. В.В. Вересаева - многопрофильная клиника, где оказывается специализированная медицинская помощь в круглосуточном режиме по направлениям хирургия, гнойная хирургия, сосудистая хирургия, нейро- и кардиохирургия, кардиология, гематология, травматология, эндокринология и другие.