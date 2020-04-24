{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Навигация на всем протяжении внутренних водных путей открылась в Московском бассейне

К открытию навигации подготовили технический флот, а также навигационные знаки, которые помогают капитанам строго придерживаться судового хода

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Новый сезон речных перевозок стартовал в Московском бассейне, специалистами были подготовлены и отлажены гидротехнические сооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ "Канал имени Москвы"

"С 24 апреля навигация в Московском бассейне открыта на всем протяжении внутренних водных путей. К новому сезону речных перевозок готовы и отлажены гидротехнические сооружения ФГБУ "Канал имени Москвы". Зимой здесь провели плановый межнавигационный ремонт и профилактику", - говорится в сообщении.

Навигация в Московском бассейне традиционно открывается 24 апреля, а закрывается 17 ноября. На девяти участках в этом году были изменены сроки начала навигации. Более раннее открытие навигации на некоторых направлениях связано с соответствующим обращением в Росморречфлот общероссийского отраслевого объединения работодателей, НКО "Российская палата судоходств", которая представляет интересы судовладельцев. Основная задача - поддержать речные грузовые перевозки, где важен каждый дополнительный день судоходного сезона.

"К открытию навигации подготовили технический флот, обслуживающий ВВП и гидротехнические сооружения, а также навигационные знаки, которые указывают судоводителям путь и помогают капитанам строго придерживаться судового хода. Безопасность судоходства на водных путях "Канала имени Москвы" обеспечивают около 3,5 тыс. навигационных знаков - 1,4 тыс. береговых и более 2 тыс. плавучих. Кроме того, были отремонтированы прицельные мачты, осветительно-сигнальное оборудование и проводка береговых знаков, а также обновлены плавучие знаки", - добавляется в материале.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 233 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей .

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Больница Вересаева в Москве взяла на себя нагрузку по экстренной помощи без коронавируса
По скорой помощи в стационар госпитализируют более 100 больных в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС