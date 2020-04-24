Навигация на всем протяжении внутренних водных путей открылась в Московском бассейне

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Новый сезон речных перевозок стартовал в Московском бассейне, специалистами были подготовлены и отлажены гидротехнические сооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ "Канал имени Москвы"

"С 24 апреля навигация в Московском бассейне открыта на всем протяжении внутренних водных путей. К новому сезону речных перевозок готовы и отлажены гидротехнические сооружения ФГБУ "Канал имени Москвы". Зимой здесь провели плановый межнавигационный ремонт и профилактику", - говорится в сообщении.

Навигация в Московском бассейне традиционно открывается 24 апреля, а закрывается 17 ноября. На девяти участках в этом году были изменены сроки начала навигации. Более раннее открытие навигации на некоторых направлениях связано с соответствующим обращением в Росморречфлот общероссийского отраслевого объединения работодателей, НКО "Российская палата судоходств", которая представляет интересы судовладельцев. Основная задача - поддержать речные грузовые перевозки, где важен каждый дополнительный день судоходного сезона.

"К открытию навигации подготовили технический флот, обслуживающий ВВП и гидротехнические сооружения, а также навигационные знаки, которые указывают судоводителям путь и помогают капитанам строго придерживаться судового хода. Безопасность судоходства на водных путях "Канала имени Москвы" обеспечивают около 3,5 тыс. навигационных знаков - 1,4 тыс. береговых и более 2 тыс. плавучих. Кроме того, были отремонтированы прицельные мачты, осветительно-сигнальное оборудование и проводка береговых знаков, а также обновлены плавучие знаки", - добавляется в материале.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 233 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей .