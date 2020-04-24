Более 100 пациентов с различными заболеваниями поступили за сутки в московскую ГКБ №67

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Свыше ста человек с различными заболеваниями были госпитализированы в столичную клиническую больницу №67 Л. А. Ворохобова за прошедшие сутки. В период пандемии медучреждение продолжает работать как многопрофильный стационар экстренной помощи, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"На протяжении всего периода пандемии мы оказываем экстренную медицинскую помощь пациентам. За прошедшие сутки в нашу больницу было госпитализировано более 100 пациентов, из них 23 поступили в хирургические отделения, еще у четверых пациентов был диагностирован инсульт и у двоих инфаркт миокарда. Несмотря на интенсивную работу, продолжаем оказывать помощь пациентам в прежнем режиме, задержек с госпитализацией нет", - приводятся в сообщении слова главного врача ГКБ №67 Андрея Шкоды.

Он добавил, что сотрудники многопрофильного приемного отделения готовы к тому, что среди поступающих пациентов могут быть инфицированные коронавирусом, поэтому медики обеспечены средствами индивидуальной защиты и проводят тесты больным, которые потенциально могут быть носителями вируса. Такие пациенты переводятся в коронавирусную клинику, которая располагается на базе перепрофилированного Перинатального центра и проходят необходимое лечение там. Для этого в подготовленном корпусе организована работа врачей различного профиля и оборудована операционная.

Месяц назад Перинатальный центр Городской клинической больницы №67 им. Л. А.Ворохобова был перепрофилирован и полностью подготовлен к приему пациентов с коронавирусом. Он находится в отдельном здании и работает автономно, не влияя на работу других подразделений больницы. В здании созданы условия для обеспечения безопасности персонала и пациентов, позволяющие предотвратить распространение инфекции. Отделение обеспечено полным комплексом оборудования для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.