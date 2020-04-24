Gett отключил от сервиса водителя, который подрался с пассажиркой в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Агрегатор такси Gett отключил от сервиса водителя после инцидента с избиением пассажирки в Москве из-за QR-кода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Служба поддержки сообщила, что клиент к компании Gett претензий не имеет. Несмотря на это мы считаем, что действия водителя не только не соответствуют стандартам качества сервиса, но и просто недопустимы. За применение силы к пассажиру, а также за работу без маски и перчаток, водитель заблокирован в системе. Gett содействует правоохранительным органам, которые разбираются в инциденте, и предоставил всю необходимую информацию", - сообщили в компании.

В пятницу утром источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Москве водитель "Яндекс.Такси" избил и выкинул 28-летнюю пассажирку из машины из-за того, что у нее не считывался QR-код. Пострадавшая обратилась в больницу с различными ссадинами. Пресс-служба "Яндекс.Такси" опровергла информацию о том, что водитель выполнял заказ этого агрегатора.

Водители московских такси проверяют у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы". По дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, в случае несовпадения будет выписан штраф.