В Москве участились случаи выходов уток и лис на улицы в поисках пары

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Утки и лисы благодаря введенному в Москве режиму всеобщей самоизоляции стали чаще выходить на улицы города в поисках пары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода" столичного департамента природопользования.

"Введение режима самоизоляции совпало с весной, когда у многих видов животных брачный период, который приводит к усилению передвижения животных по городу в поисках пары. В Москве действительно стало больше случаев выхода животных на городские территории. Как правило, это различные виды уток - они стали увереннее перемещаться по улицам. Также активно ведут себя лисы, которые и до этого чувствовали себя на улицах, в парках довольно вольготно", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что появлений крупных животных, таких как лось и кабан, в городе пока не отмечено. "Барсуки, бобры, зайцы тоже пока живут в привычном для них ритме и не проявили желания занять опустевшие улицы Москвы", - сказал собеседник агентства. В ведомстве отметили, что отсутствие людей в парках, а особенно людей с домашними питомцами без поводков, скорее всего, приведет к росту популяций в городе птиц, белок и других мелких животных. А отсутствие подкормки в виде белого хлеба и пшена для водоплавающих пернатых благоприятно скажется на их здоровье.

"Весной птицы находят себе пропитание самостоятельно и не нуждаются в подкормке вовсе. Наоборот, излишки кормовых объектов могут пагубно сказаться на жизни и здоровье пернатых. Сейчас в связи с ограничением прохода на природные территории объем такой подкормки значительно уменьшится. И животные сами смогут отыскать себе пропитание в естественных условиях", - пояснили в пресс-службе.

Период самоизоляции москвичей благоприятно отразится и на природных территориях столицы. В частности, по данным специалистов "Мосприроды", из-за запрета на посещение парков значительно снижается угроза лесных и луговых пожаров, уничтожающих растения, насекомых, мелких млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Кроме того, с большей вероятностью удастся сохранить первоцветы, которые появляются на природных территориях с начала апреля по середину мая.

"Цветение растений длится совсем недолго, а значение для экосистемы - неоценимо: пыльца и нектар первоцветов являются практически единственной пищей для насекомых ранней весной, поэтому большинство эфемероидов занесено в Красную книгу. Однако полностью защитить эти растения не всегда удается, каждую весну находятся желающие унести букет цветов к себе домой. В условиях изоляции этого происходить не будет", - заявили в "Мосприроде".

О режиме самоизоляции

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. С 15 апреля стало обязательным наличие цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте.