Вильфанд: температура в Москве повысится со следующей недели

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха начнет расти в Москве со следующей недели и будет колебаться до конца месяца в пределах 12-13 градусов тепла днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе прогнозируется небольшой тренд на повышение температуры до конца месяца. Ночные температуры будут положительными, начиная со вторника, а днем - температура выше 10 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, значительного потепления в эти дни ждать не стоит - только до 12-13 градусов. "Такой температурный фон ниже нормы, но всего на 1-2 градуса", - пояснил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днем в Москве прогнозируется 8-10 градусов тепла, в понедельник и вторник - 9-11, в среду и четверг - 7-12 градусов.