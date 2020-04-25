Более 1,9 млн человек внесли данные о транспортных картах в анкеты для цифровых пропусков

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,9 млн граждан привязали свои транспортные карты к цифровым пропускам для передвижения по Москве на общественном транспорте. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"На сегодняшний день уже более 1,9 млн граждан привязали свои транспортные карты к цифровому пропуску. Мы выражаем им благодарность за такое ответственное отношение к нововведениям, действующим на столичном транспорте с 22 апреля. Напоминаем, что без заранее оформленного пропуска поездка будет невозможна", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что, если граждане все же вынуждены совершать поездки в общественном транспорте, очень важно соблюдать социальную дистанцию. В этом пассажирам помогут заранее размещенные в подвижном составе и на инфраструктуре стикеры.

О пропусках

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.