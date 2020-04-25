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Новый раздел появился на краудсорсинг-платформе правительства Москвы

Там опубликованы присланные москвичами фотографии, показывающие результат завершенных проектов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Новый раздел - "Идеи жителей реализованы городом" - появился на краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru. В нем опубликованы фотографии, которые ранее прислали москвичи, с наглядными итогами завершившихся проектов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы в субботу.

"Всегда приятно видеть, как твои идеи реализуются. Участники краудсорсинг-проектов уже не раз присылали нам свои фотографии, и поэтому мы решили открыть специальный раздел. В нем пользователи смогут посмотреть на результаты своей активности", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По числу ранее присланных фотографий самыми популярными стали краудсорсинг-проекты "Московские библиотеки" (2015 год), "Московские поликлиники" (2015 год) и "Музеи Москвы" (2018 год).

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. За время ее работы около 215 тысяч москвичей присоединились к 23 проектам и предложили более 104 тысяч идей, из которых около четырех тысяч было отобрано экспертами для дальнейшей реализации.

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