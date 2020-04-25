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Более 100 тыс. звонков поступили в колл-центры московского штаба акции "Мы вместе"

В основном поступающие вопросы связаны с доставкой продуктов и лекарств

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Количество звонков от москвичей в кол-центры столичного штаба акции "Мы вместе", в рамках которой волонтеры помогают доставить продукты и лекарства людям, находящимся в самоизоляции, превысило отметку в 100 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Комитета общественных связей Москвы в субботу.

"В столице во всех округах работают штабы акции, а также два колл-центра. Сегодня количество звонков от москвичей превысило отметку в 100 тыс. Вопросы задают самые разные. В основном они связаны с доставкой продуктов и лекарств, уточнением статуса ранее оформленной заявки, также москвичи просят разъяснить ограничения передвижения в городе и как стать волонтером", - говорится в сообщении.

Присоединиться к команде добровольцев в Москве можно через портал мывместе.мосволонтер.рф. На нем уже зарегистрировались более 15 тыс. неравнодушных москвичей, готовых помогать, в том числе используя свой личный транспорт.

"Среди заявителей есть ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, заслуженные работники культуры и науки. Самой взрослой заявительнице в Москве - 102 года. Она обратилась с просьбой привезти ей продукты и лекарства", - говорится в сообщении.

В составе 90% заявок - просьба доставить продукты питания, в 60% - лекарства. В 40% заявок содержатся просьбы о покупке кормов для домашних питомцев и менее, чем 20% включают в себя приобретение хозтоваров.

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