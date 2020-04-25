Более 100 пациентов поступили на лечение в больницу в Коммунарке за сутки

Согласно данным на 24 апреля, в больнице проходили лечение 604 пациента, из них у 408 подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 75 человек, были выписаны 73.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. На лечение в больницу в Коммунарке в столице за последние сутки поступили 108 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"По данным на 25 апреля 2020 года. Состоит на лечении 620. За сутки поступило - 108", - написал Проценко.

По его словам, с диагнозом "пневмония" в больнице находятся 611 человек, из них коронавирусная инфекция подтверждена у 404. Еще 119 человек в других отделениях подключены к кислороду.

В отделении реанимации на сегодняшний день находится 61 пациент, из них девять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.