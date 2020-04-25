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В Москве запустили сервис проверки цифровых пропусков сотрудников организаций

Для этого руководителям достаточно внести ИНН своей организации, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главы организаций в Москве смогут проверить сведения в цифровых пропусках сотрудников, тем самым избежав их аннулирования, с помощью нового онлайн-сервиса, который работает на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы в субботу.

"Для столичных организаций запустили онлайн-сервис проверки цифровых пропусков. Руководители компаний смогут проверить достоверность сведений в цифровых пропусках персонала и не допустить их блокировки. Система работает на платформе Московского инновационного кластера", - говорится в сообщении.

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Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводят в материале, руководителям достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников. Если неточностей не обнаружено, платформа оповестит об этом и предложит ознакомиться с информацией о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса. Если есть проблемы, то руководителю нужно воспользоваться сервисом по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования их цифровых пропусков.

В ходе проверки выяснилось, что число выданных рабочих пропусков не совпадает с количеством сотрудников, которые не могут работать дистанционно. Недостоверные сведения могут стать причиной аннулирования цифровых пропусков и помещать таким образом бесперебойной работе предприятия.

"Для того, чтобы рабочие процессы не останавливались, и руководители организаций могли заранее разрешить проблемы с цифровыми пропусками, мы работаем сразу по нескольким направлениям. Уже функционирует онлайн-сервис для проверки сведений на платформе i.moscow. Кроме того, создан специальный колл-центр. Его специалисты обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить эти проблемы", - сказал Фурсин.

О пропусках

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил, что столичные власти с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу. Он пояснил, что решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Собянин позже подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

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