Новые онлайн-прогулки на столичные площадки появились на сайте акции "День без турникетов"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Посетители сайта акции "День без турникетов" могут побывать на онлайн-экскурсии на смотровой площадке Panorama 360, а также в московских технопарках "Нагатино" и "Элма".

"Мы рады, что к акции "День без турникетов" продолжают присоединяться компании, которые помогают расширять возможности для онлайн-прогулок. 20 видеороликов на нашем сайте уже собрали около 12,5 тыс. просмотров. И теперь к ним добавились три новые видеоэкскурсии. С их помощью пользователи могут посетить самые интересные площадки и предприятия столицы, не нарушая правил самоизоляции и не рискуя своим здоровьем", - приводятся в материале слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Онлайн-прогулка по технопарку "Нагатино" познакомит с историей его создания. Технопарк появился на месте заброшенной мебельной фабрики. Участники виртуальной экскурсии посетят коворкинг "Свободное плавание" и компанию по производству медицинских приборов для кардиомониторинга, а еще узнают, как работает автоматический бесконтактный дезинфектор для рук.

Во время онлайн-экскурсии по технопарку "Элма" можно познакомиться с работой инжиниринговой компании по производству аналитического и медицинского оборудования. Кроме того, посетители сайта акции также смогут побывать на самой высокой смотровой площадке в Европе - Panorama 360, которая находится на 89-м этаже башни "Восток" в "Москве-сити". Это одна из самых популярных достопримечательностей столицы. Угол обзора площадки - 360 градусов. Кроме того, здесь находятся фабрика мороженного и производство шоколада.

"День без турникетов" - это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, ИТ-компании. Впервые она прошла в 2012 году. За все время в акции приняли участие более 100 тысяч человек и свыше 200 компаний. В апреле у акции появилось мобильное приложение, с помощью которого можно записаться на экскурсию. Кроме того, в приложении есть игра-викторина. Участники могут соревноваться с искусственным интеллектом или друг с другом в онлайн-режиме.