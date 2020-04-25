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Пандемия коронавируса нового типа

В открывшемся инфекционном центре в Новой Москве проходят лечение более 90 пациентов

Загруженность медицинского учреждения составляет около 5,6%

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 90 человек, в том числе 20 с COVID-2019, получают на данный момент лечение в инфекционном центре в Вороновском в Новой Москве, открывшемся в начале недели. Об этом сообщил в субботу в своем аккаунте в Fаcebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

Новый центр, который вошел в состав городской клинической больницы имени В. П. Демихова, начал принимать пациентов 20 апреля. Его загруженность на данный момент составляет около 5,6%.

"На своей странице я буду давать официальную информацию о пациентах, которые находятся на лечении в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". На 25 апреля состоят на лечении 92 пациента. Из них подтвержденных с COVID - 20", - написал Переходов.

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Он уточнил, что у 92 пациентов диагноз "пневмония", восемь из них с кислородной поддержкой. Всего за сутки поступило 28 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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