В Филатовской больнице в Москве находится около 1 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 1500 человек находятся на лечении в больнице №15 имени Филатова в Москве, из них 960 с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.
Он напомнил, что на 24 апреля в больнице проходили лечение 1540, из них 1519 с внебольничной пневмонией, а также 922 с коронавирусом.
"Сводка на утро 25 апреля. Всего на лечении: 1525. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 960. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 83", - написал Вечорко.
Он отметил, что с внебольничной пневмонией в больнице находятся 1507 пациентов. В отделении реанимации лечатся 154 человека, из них 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в больницу за последние сутки поступило 177 пациентов, а выписали - 162.
По данным главного врача инфекционной больницы №2 Светланы Красновой, число пациентов с коронавирусом в этом медучреждении за прошедшие сутки уменьшилось до 241. При этом за последние сутки в больницу поступило 98 пациентов. Кроме того, за сутки 118 человек выписали, из них 34 вылечились после коронавируса. Обе больницы являются одними из базовых в Москве для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.