В Филатовской больнице в Москве находится около 1 тыс. пациентов с коронавирусом

Главврач Валерий Вечорко сообщил, что всего с внебольничной пневмонией в медицинском учреждении находятся 1507 пациентов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 1500 человек находятся на лечении в больнице №15 имени Филатова в Москве, из них 960 с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко. Он напомнил, что на 24 апреля в больнице проходили лечение 1540, из них 1519 с внебольничной пневмонией, а также 922 с коронавирусом.

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"Сводка на утро 25 апреля. Всего на лечении: 1525. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 960. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 83", - написал Вечорко. Он отметил, что с внебольничной пневмонией в больнице находятся 1507 пациентов. В отделении реанимации лечатся 154 человека, из них 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в больницу за последние сутки поступило 177 пациентов, а выписали - 162.

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