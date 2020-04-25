Мэрия назвала ошибочными доводы москвичей, подавших судебные иски против мер самоизоляции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.

"Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан, а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя ограничения их свободного перемещения. Соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков являются подтверждением добросовестного осуществления гражданами своих прав и обязанностей", - говорится в ответе московских властей, с которым ознакомился ТАСС.