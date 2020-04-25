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Пандемия коронавируса нового типа

Врачи больницы имени Ерамишанцева в Москве приняли 3 тыс. экстренных пациентов за месяц

В учреждение привозят пациентов без симптомов коронавируса, которым нужна экстренная помощь

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, одна из крупнейших современных многопрофильных клиник столицы, работает в штатном режиме и продолжает оказывать помощь пациентам, у которых нет признаков новой коронавирусной инфекции, но нужна экстренная медицинская помощь и сложные операции. За месяц врачи приняли 3 тыс. экстренных пациентов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

"Многие стационары Москвы были перепрофилированы под COVID-19, в связи с чем нагрузка на больницу имени А. К. Ерамишанцева несколько возросла, но мы с этим справимся и окажем высококачественную помощь всем пациентам. Так, в этом месяце у нас было экстренно госпитализировано (по каналу СМП) почти 3 тыс. человек. А врачи родильного отделения только за эту неделю приняли 116 родов", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Артура Габриеляна.

Он отметил, что сотрудники больницы работают в средствах индивидуальной защиты, особенно это важно для специалистов приемного отделения и реанимационных служб. Главврач также поблагодарил коллег, которые работают с зараженными коронавирусом.

В больнице имени А. К. Ерамишанцева функционирует прием и оказание помощи пациентам по следующим профилям: терапевтический, кардиологический, включая рентген-хирургические методы лечения, эндокринологический, нефрологический, ревматологический, неврологический, хирургический (в том числе, нейрохирургический, гнойный и сосудистый хирургический), травматологический, урологический, психиатрический, гинекологический, акушерский (в составе больницы имеется родильное отделение, профилированное для помощи беременным с патологией почек).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах для пациентов с коронавирусом
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