Жители Москвы получили 3 тыс. карт "Тройка" через банки и Яндекс.Лавку

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Транспортную карту "Тройка", которую теперь распространяют с помощью Сбербанка, ВТБ и Почта банка, а также через Яндекс.Лавку, оформили таким образом уже 3 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В соответствии с указом мэра Москвы, проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

"Спасибо 3 тыс. москвичей, кто получил карту "Тройка" через новые каналы! Не забудьте привязать свои новые "Тройки" к пропускам на mos.ru", - говорится в сообщении.

Напоминается, что "Тройку" можно получить в отделениях Сбербанка, ВТБ и Почта банка, а также заказать на дом в Яндекс.Лавке, где залоговая стоимость карты по-прежнему составляет 50 рублей. Для пользователей доступны карты номиналом в 50, 125, 300, 500 и 700 рублей.